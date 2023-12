Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deezer: mise en place d'un partenariat avec France Billet information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 11:04









(CercleFinance.com) - Deezer annonce s'associer à France Billet afin d'offrir aux utilisateurs de Deezer 'une expérience encore plus intuitive'.



Cette collaboration vise à simplifier l'accès à des milliers d'événements via le système de billetterie de France Billet, acteur majeur dans le domaine qui opère le site Fnacspectacles.com.



En s'appuyant sur les recommandations de concerts personnalisées deDeezer, les fans peuvent non seulement retrouver les prochains concerts de leurs artistes favoris, mais également acheter rapidement leurs billets via Fnac Spectacles.



'Chez Deezer, notre mission est de connecter les fans et artistes, et cette alliance avec France Billet illustre notre engagement à poursuivre cette ambition',explique Alexandra Leloup, VP, Produit, Deezer.



'En combinant nos forces, nous simplifions la recherche de concerts, offrant une billetterie accessible pour des expériences musicales inoubliables.'





