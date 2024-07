Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Deezer: le titre se distingue après les semestriels information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Deezer se distingue en Bourse ce mercredi après avoir levé le voile sur des résultats records au titre du premier semestre et revu à la hausse dans la foulée ses objectifs pour 2024.



La plateforme de streaming musical affichait au 30 dernier une base d'abonnés de 10,5 millions, en hausse de 1,3 million d'une année sur l'autre, soit une augmentation de 13,7%.



En tenant compte des hausses de prix, son chiffre d'affaires consolidé a grimpé de 14,9% pour atteindre 267,9 millions d'euros, dont une hausse de 14,6% à taux de change constant.



Au niveau du compte de résultat, son Ebitda ajusté s'est amélioré, avec une perte opérationnelle ramenée à cinq millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, à comparer avec un manque à gagner de 13,1 millions d'euros un an plus tôt.



Pour 2024, Deezer indique avoir revu à la hausse son objectif d'Ebitda ajusté, désormais attendu inférieur à -10 millions d'euros cette année, contre un objectif initial inférieur à -15 millions d'euros.



Le groupe maintient par ailleurs sa prévision d'un flux de trésorerie disponible positif en 2024.



Dans une note de réaction, les analystes d'Euroland saluent un premier semestre en 'accélération' avec des résultats 'de très bonne facture' tant sur la croissance que la rentabilité.



Suite au transfert du titre sur Euronext Growth, le bureau d'études recommande désormais Deezer à l'achat avec un objectif de cours inchangé de trois euros par titre.



A la mi-journée, le titre grimpait de plus de 4% dans le sillage de cette publication.





Valeurs associées DEEZER 1,82 EUR Euronext Paris +4,61%