Deezer: le mandat de la présidente du conseil renouvelé

(CercleFinance.com) - Le groupe de musique en ligne Deezer a annoncé vendredi avoir renouvelé le mandat de la présidente de son conseil d'administration, Iris Knobloch.



L'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue hier a approuvé les renouvellements de l'ensemble des mandats des administrateurs qui lui étaient proposés.



Le conseil d'administration, qui s'est réuni à l'issue de l'assemblée, a confirmé dans la foulée Iris Knobloch à son son poste de présidente du Conseil d'administration.



'Deezer a un avenir prometteur, et j'ai hâte de participer au prochain chapitre de croissance profitable pour les années à venir', a déclaré l'intéressée.



Ancienne cadre dirigeante de WarnerMedia, Iris Knobloch, est aujourd'hui la PDG d'I2PO, un SPAC auquel est associée la famille Pinault. Elle est également la présidente du Festival de Cannes.



Deezer a également annoncé la nomination de Carl de Place, actuellement directeur financier adjoint, en tant que directeur financier en remplacement de Stéphane Rougeot qui a décidé de quitter la société cet état.





Valeurs associées DEEZER 1.87 EUR Euronext Paris -1.84%