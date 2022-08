Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deezer: la croissance accélère au premier semestre information fournie par Cercle Finance • 25/08/2022 à 10:23









(CercleFinance.com) - Deezer a annoncé jeudi avoir signé une accélération de sa croissance au premier semestre, avec une augmentation à deux chiffres de son chiffre d'affaires.



Le service de musique en ligne indique que ses revenus ont totalisé 219 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, soit une hausse de 12% sur un an en données publiées, dont +10% à taux de change constants



L'entreprise évoque une 'très bonne performance' en France, où son chiffre d'affaires a progressé de 11%, porté par une augmentation du même ordre de sa base d'abonnés particuliers ('B2C').



Dans le reste du monde, la croissance du chiffre d'affaires s'élève à 14% en données publiées (+8 % à taux de change constant), grâce à la bonne dynamique des ventes 'B2B', en ligne avec la nouvelle stratégie de partenariats déployée par la société.



Seule déception, le nombre total d'abonnés a diminué de 2,9% à 9,4 millions au 30 juin 2022, contre 9,7 millions au 30 juin 2021, un repli qui pourrait s'expliquer par l'envolée des pressions inflationnistes, qui contraint les consommateurs à renoncer à des dépenses jugées secondaires.



Le groupe a toutefois confirmé son objectif d'un chiffre d'affaires de 455 millions d'euros, soit une hausse de 14% par rapport à 2021.



Les investisseurs accueillaient sans réaction notable cette publication, puisque le titre grignotait 0,1% dans de faibles volumes d'échanges en début de matinée à la Bourse de Paris.



Depuis son introduction, le 5 juillet, le titre a perdu près de la moitié de sa valeur.





