Deezer, Fnac Darty, Prologue...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Les valeurs à suivre aujourd'hui

Deezer

Deezer, plateforme d'expériences musicales mondiale, et DAZN, un des leaders mondiaux de service de streaming sportif, ont annoncé un partenariat de distribution conjoint pluriannuel. "Les fans de musique et de sport en France pourront accéder au streaming premium sur Deezer et DAZN au travers d'offres conçues spécialement pour leurs utilisateurs, avec des parcours d'activation fluides et un paiement simple via le service partenaire", précise un communiqué de Deezer.

Fnac Darty

L'offre publique d'achat et d'échange volontaire lancée par Fnac Darty SA et Ruby Equity Investment Sàrl sur l'ensemble des actions ordinaires d'Unieuro SpA (Unieuro) non encore détenues, y compris les actions auto-détenues, directement ou indirectement, est rouverte à compter du 15 août. Selon un communiqué de Fnac Darty, cette période d'examen se terminera le 23 août. L'offre d'achat est composée, pour chaque action Unieuro, de 9 euros en numéraire et 0,10 action Fnac Darty nouvellement créées. Cette offre valorise Unieuro à 12 euros par jour.

Ikonisys

Ikonisys SA (entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers) (l'émetteur) a réalisé une augmentation de capital de 150 000 euros, par le biais d'un placement privé. Cette opération s'inscrit dans la démarche initiée par la société au début de l'année 2024 visant à élargir sa base d'actionnaires via des transactions ciblées, tout en renforçant ses ressources financières. Le produit net de cette émission, s'élevant à 150 000 euros, servira à soutenir les besoins en fonds de roulement de la société et à prolonger sa visibilité financière.

Prologue

Le groupe Prologue a enregistré au cours du deuxième trimestre 2024, un chiffre d'affaires comparable à l'année passée avec un total de facturation de 56,43 millions d'euros. L'activité est ressortie en hausse en Espagne de 10,8% à 9,76 millions d'euros. En France, comme anticipé, l'activité de l'éditeur de logiciels s'est inscrite en baisse de 14,4%. Cette baisse ponctuelle en France s'est principalement portée sur l'activité Formation qui recule de 13,5% et sur l'activité Infrastructures qui baisse de 7,4%.