Deezer entrera en Bourse via un rapprochement avec le Spac I2PO

(AOF) - I2PO et Deezer ont conclu un accord définitif de rapprochement en vue de coter en bourse la plateforme mondiale de streaming musical. L’opération valorisera Deezer à hauteur de 1,05 milliard d'euros (valeur des titres pre-money sur une base pleinement diluée), correspondant à une valeur d’entreprise d’environ 1,075 milliard d’euros. I2PO sera renommée Deezer à l'issue du rapprochement

" Avec Deezer, nous avons trouvé la combinaison idéale. I2PO apporte un vaste réseau international et un ensemble de compétences complémentaires qui aideront Deezer à s'imposer comme la plateforme de streaming musical indépendante de référence grâce à des positions fortes sur certains marchés clés " a déclaré François-Henri Pinault, cofondateur et membre du conseil d'administration d'I2PO.

Avec 9,6 millions d'abonnés et un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, Deezer dispose de fondamentaux solides afin de poursuivre sa croissance, sur un marché du streaming musical en plein essor.

" Les équipes de direction d'I2PO et de Deezer ont des ambitions parfaitement alignées sur sa stratégie de croissance et l'atteinte notamment d'un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros d'ici 2025 qui amènerait Deezer à la rentabilité opérationnelle et à la génération d'un flux de trésorerie positif ", soulignent les deux groupes.

La société issue de la fusion bénéficiera, à la date de réalisation de la fusion, des fonds détenus par I2PO notamment sur son compte séquestre mis en place lors de son introduction en bourse et des fonds levés dans le cadre d'un PIPE. Le montant total sécurisé à ce jour s'élève à 135 millions d'euros provenant du PIPE et d'un engagement de non-rachat.

Ce montant permet de satisfaire aux conditions de trésorerie minimale pour poursuivre la stratégie de croissance du groupe et ce, indépendamment du niveau de rachat final.

Le PIPE sera souscrit par la plupart des actionnaires existants de Deezer, y compris Access Industries, UMG, Warner Music, Orange, Kingdom Holdings, Eurazeo et Xavier Niel ainsi que d'un groupe restreint d'investisseurs à long terme français et internationaux, dont Groupe Artémis, Bpifrance et Media Participations.

Deezer entend poursuivre sa croissance en se concentrant sur les marchés les plus importants et les plus attractifs grâce à sa stratégie de partenariats, et en mettant l'accent sur l'innovation produit et sur la différentiation de sa marque autour du concept de " Home of Music " ayant pour but de réunir les fans et les artistes dans le monde entier.

L'opération envisagée permettra à Deezer de disposer des ressources nécessaires afin de mettre en oeuvre sa stratégie d'expansion commerciale, ses investissements marketing, son développement technologique et produit, sa croissance internationale et sa politique RSE.

AOF - EN SAVOIR PLUS

