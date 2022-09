Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deezer: Driift acquiert Dreamstage dans le live streaming information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 12:28









(CercleFinance.com) - Deezer a annoncé vendredi que la société britannique de live streaming musical Driift allait faire l'acquisition de Dreamstage, une plateforme technologique assurant la retransmission de concerts en direct.



L'opération va permettre de mettre en commun les capacités de production de Driift et la plateforme de pointe de Dreamstage afin de créer un 'leader' dont Deezer deviendra le principal actionnaire suite à un investissement de quatre millions de livres sterling (4,5 millions d'euros), explique le groupe français.



Driift s'est spécialisé dans l'organisation d'événements haut de gamme en live streaming pour des artistes comme Coldplay, Nick Cave, Andrea Bocelli ou Kylie Minogue, ce qui l'a déjà amené à collaborer avec Dreamstage, qui lui a déjà fourni sa plateforme.



Suite à des investissements dans les deux entreprises en 2021 et 2022, Deezer était devenue actionnaire minoritaire de Driift, et actionnaire majoritaire de Dreamstage avant l'opération.



A la suite de ce rapprochement, Deezer deviendra le principal actionnaire de Driift.



Avec un investissement total de sa part d'environ sept millions de dollars cette année, Deezer estime que Driift dispose désormais des liquidités nécessaires pour exécuter son plan d'affaires et accélérer sa croissance.



A la Bourse de Paris, l'action Deezer était en hausse de 5% vendredi midi à la suite de cette annonce.





