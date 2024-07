Deezer: Alexis Ä®anternier nommÃ© directeur gÃ©nÃ©ral

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Deezer: Alexis Ä®anternier nommé directeur général information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 12:10









(CercleFinance.com) - Deezer annonce la nomination d'Alexis Įanternier au poste de directeur général.



Cette nomination a pour objectif d'inscrire Deezer dans une croissance rentable et dans l'innovation, au sein du secteur en pleine évolution de la diffusion de musique en continu.



Alexis Įanternier succÚdera à Stu Bergen, directeur général par intérim, à compter du 2 septembre 2024.



Au cours des 14 derniÚres années, Alexis Įanternier a dirigé des opérations mondiales dans le secteur du commerce électronique dans des entreprises leaders et particuliÚrement innovantes, notamment Walmart, Įazada et Amazon.







Valeurs associées DEEZER 1,76 EUR Euronext Paris +1,15%