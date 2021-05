Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deere : vise un bénéfice entre 5,3 et 5,7 Mds$ en 2021 Cercle Finance • 21/05/2021 à 12:58









(CercleFinance.com) - Les revenus nets mondiaux ont augmenté de 30% à 12,058 milliards de dollars, pour le deuxième trimestre de 2021. La hausse est de 25% à 21,170 milliards de dollars pour les six mois de l'exercice. Deere & Company a annoncé un bénéfice net de 1,790 milliard de dollars pour le deuxième trimestre (clos le 2 mai 2021) ou 5,68 dollars par action, comparativement à un bénéfice net de 666 millions de dollars, ou 2,11 dollars par action, pour le deuxième trimestre 2020. Pour les six premiers mois de l'année, le bénéfice net est de 3,013 milliards de dollars, ou 9,55 dollars par action, contre 1,182 milliard de dollars, ou 3,73 dollars par action, pour la même période l'an dernier. ' Le bénéfice net attribuable à Deere & Company pour l'exercice 2021 devrait se situer entre 5,3 et 5,7 milliards de dollars ' indique le groupe.

Valeurs associées DEERE & CO NYSE -0.70%