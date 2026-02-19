Deere revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année grâce à la reprise de la construction et des ventes ; l'action est en hausse

Le fabricant de machines agricoles Deere & Co DE.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels jeudi, citant un rebond dans ses activités de construction et de petite agriculture et des réductions de coûts qui ont atténué la faible demande d'équipement, ce qui a fait grimper son action de 4,7 %avant la cloche.

Le plus grand fabricant mondial d'équipements agricoles a déjà réduit la production de ses usines pour contrer la faible demande de nouvelles machines, car la baisse des prix des récoltes et la hausse des coûts des intrants poussent les agriculteurs à reporter leurs achats importants.

La société travaille également en étroite collaboration avec les concessionnaires de son réseau afin de réduire les niveaux de stocks.

Les agriculteurs américains s'apprêtent à vivre une nouvelle saison marquée par la faiblesse des prix des récoltes et l'augmentation des coûts, ce qui les obligera à prendre des décisions difficiles quant à la manière de poursuivre leurs activités, voire à les abandonner, alors que l'abondance de l'offre de céréales pèse sur les marchés.

La société s'attend à ce que le bénéfice net pour 2026 se situe entre 4,5 et 5 milliards de dollars, alors qu'elle prévoyait auparavant de le situer entre 4 et 4,75 milliards de dollars.

"Alors que l'industrie mondiale de la grande agriculture continue de rencontrer des difficultés, nous sommes encouragés par la reprise continue de la demande dans les segments de la construction et de la petite agriculture", a déclaré le directeur général John May.

"Ces développements positifs renforcent notre conviction que 2026 représente le bas du cycle actuel."

Deere s'attend désormais à ce que les ventes nettes en 2026 dans deux segments - Small Agriculture & Turf et Construction & Forestry - augmentent d'environ 15 % chacun, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse d'environ 10 %.

Les droits de douane considérables imposés par le président américain Donald Trump ont pesé sur ses bénéfices d'exploitation, faisant de Deere l'une des nombreuses entreprises industrielles affectées par les changements de politique de la Maison Blanche.

L'entreprise basée à Moline, dans l'Illinois, a dû faire face à des coûts de production plus élevés en raison des droits de douane, car elle dépend fortement des matières premières importées pour fabriquer ses tracteurs verts et jaunes.

Elle a enregistré un bénéfice net de 656 millions de dollars, soit 2,42 dollars par action, pour le trimestre, en baisse par rapport aux 869 millions de dollars, soit 3,19 dollars par action, enregistrés il y a un an.

Le chiffre d'affaires de Deere pour le premier trimestre a augmenté de 13 % pour atteindre 9,61 milliards de dollars, contre 8,50 milliards de dollars il y a un an.