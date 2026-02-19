Deere revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison de la reprise de la construction et des ventes ; les actions augmentent

L'action Deere en hausse de 5,7 % après l'augmentation des prévisions de bénéfices

Le directeur général May voit 2026 comme le point bas du cycle

Niveaux de stocks faibles, potentiel de hausse à mesure que les stocks se normalisent - analyste

Deere fait face à un impact tarifaire de 1,2 milliard de dollars avant impôts pour l'exercice 2026

(Mise à jour des actions, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8, estimations actualisées) par Abhinav Parmar

Le fabricant de machines agricoles Deere & Co DE.N a relevé sa prévision de bénéfice annuel et publié des résultats du premier trimestre supérieurs aux estimations jeudi, citant une reprise dans ses unités de construction et de petite agriculture ainsi que des réductions de coûts atténuant la faiblesse de la demande.

Ses actions ont augmenté de 5,7 %dans les échanges avant bourse.

Le plus grand fabricant mondial d'équipements agricoles a déjà réduit la production de ses usines pour faire face à la faible demande de nouvelles machines, la baisse des prix des récoltes et la hausse des coûts des intrants incitant les agriculteurs à reporter leurs achats importants.

La société travaille également en étroite collaboration avec les concessionnaires de son réseau pour réduire les stocks.

Elle s'attend à ce que le bénéfice net pour 2026 se situe entre 4,5 et 5 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 4 à 4,75 milliards de dollars. Les analystes s'attendent en moyenne à ce que Deere affiche un bénéfice net annuel de 4,45 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Alors que l'industrie mondiale de la grande agriculture continue de faire face à des défis, nous sommes encouragés par la reprise continue de la demande dans les segments de la construction et de la petite agriculture", a déclaré le directeur général John May.

"Ces développements positifs renforcent notre conviction que 2026 représente le bas du cycle actuel."

Deere s'attend désormais à ce que les ventes nettes en 2026 dans deux segments - Small Agriculture & Turf et Construction & Forestry - augmentent d'environ 15 % chacun, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse d'environ 10 %.

Kristen Owen, analyste chez Oppenheimer, a déclaré que la société a terminé le trimestre avec des stocks relativement faibles, constituant historiquement moins de stocks au quatrième et au premier trimestre et laissant une marge de manœuvre pour une hausse potentielle à mesure que les stocks se normalisent tout au long de l'année.

Elle a enregistré un bénéfice net de 656 millions de dollars, soit 2,42 dollars par action, pour le trimestre, en baisse par rapport aux 869 millions de dollars, soit 3,19 dollars par action, enregistrés il y a un an, mais supérieur aux estimations des analystes, qui étaient de 2,05 dollars par action.

Le chiffre d'affaires de Deere au premier trimestre a augmenté de 13 % pour atteindre 9,61 milliards de dollars.

LES TARIFS DOUANIERS PÈSENT, LES REVENUS AGRICOLES RESTENT FAIBLES

Les tarifs douaniers imposés par le président américain Donald Trump ont pesé sur ses bénéfices d'exploitation, faisant de Deere l'une des nombreuses entreprises industrielles affectées par les changements de politique de la Maison Blanche.

L'entreprise basée à Moline, dans l'Illinois, a dû faire face à des coûts de production plus élevés en raison des droits de douane, car elle dépend en grande partie de matières premières importées pour fabriquer ses tracteurs verts et jaunes.

Les agriculteurs américains s'apprêtent à vivre une nouvelle saison marquée par la faiblesse des prix des récoltes et l'augmentation des coûts , ce qui les oblige à prendre des décisions difficiles sur la manière de poursuivre leurs activités, voire sur l'opportunité de le faire, alors que l'abondance de l'offre de céréales pèse sur les marchés.

L'entreprise s'attend à un impact tarifaire avant impôts d'environ 1,2 milliard de dollars pour l'exercice 2026.