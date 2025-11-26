Deere prévoit un bénéfice annuel faible en raison de l'impact des tarifs douaniers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le commentaire du directeur général au paragraphe 3, le contexte aux paragraphes 4 et 5, les estimations trimestrielles)

Deere & Co DE.N a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations mercredi, sous la pression des impacts tarifaires et des marges plus faibles de ses grands tracteurs, ce qui a fait chuter les actions du fabricant d'équipements agricoles de 4 % dans les échanges avant bourse.

Le directeur général John May a déclaré que les pressions sur les marges dues aux tarifs douaniers continueraient à peser sur son unité de gros matériel agricole, bien qu'il s'attende à bénéficier de réductions de coûts et de la demande de deux de ses autres unités qui servent les marchés de la sylviculture et de l'agriculture à petite échelle.

"Nous pensons que 2026 marquera le bas du cycle des grandes exploitations agricoles", a ajouté May.

La baisse des prix des récoltes et l'augmentation des coûts de production ont incité les agriculteurs à reporter les achats importants et à opter pour la location ou l'achat de matériel d'occasion pour les gros équipements agricoles, notamment les tracteurs et les moissonneuses-batteuses.

Deere a également envisagé de modifier sa production, d'augmenter ses prix et d'élargir son portefeuille d'équipements d'occasion afin de compenser la baisse de la demande. Les droits de douane considérables imposés par le président américain Donald Trump ont eu un impact sur les entreprises de tous les secteurs, en particulier sur les entreprises manufacturières et industrielles qui dépendent de manière significative des matières premières importées.En août, Deere a déclaré s'attendre à un impact tarifaire avant impôts de près de 600 millions de dollars en 2025. Deere s'attend à ce que son bénéfice net annuel pour l'exercice 2026 se situe entre 4,00 et 4,75 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 5,33 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le fabricant de matériel agricole a enregistré un bénéfice net trimestriel de 1,06 milliard de dollars, soit 3,93 dollars par action, pour le trimestre, contre 1,24 milliard de dollars, soit 4,55 dollars par action, à la même période de l'année précédente.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice trimestriel de 3,85 dollars par action.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente pour atteindre environ 12,4 milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations de 9,85 milliards de dollars.