 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 080,24
+0,68%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Deere prévoit un bénéfice annuel faible en raison de l'impact des tarifs douaniens
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 15:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions)

Deere & Co DE.N a annoncé mercredi un bénéfice annuel inférieur aux estimations, sous la pression des tarifs douaniens et des marges plus faibles de ses gros tracteurs, ce qui a entraîné une baisse de près de 5% des actions du fabricant d'équipements agricoles.

Le directeur général John May a déclaré que les pressions sur les marges dues aux tarifs douaniens continueraient à peser sur son unité de gros matériel agricole, bien qu'il s'attende à bénéficier de réductions de coûts et de la demande de deux de ses autres unités qui servent les marchés de la sylviculture et de l'agriculture à petite échelle. "Nous pensons que 2026 marquera le bas du cycle des grandes exploitations agricoles", a ajouté M. May. La baisse des prix des récoltes et l'augmentation des coûts de production ont incité les agriculteurs à reporter les achats importants et à opter pour la location ou l'achat de matériel d'occasion pour les gros équipements agricoles, notamment les tracteurs et les moissonneuses-batteuses. Deere a également envisagé de modifier sa production, d'augmenter ses prix et d'élargir son portefeuille d'équipements d'occasion afin de compenser la baisse de la demande. Les droits de douane considérables imposés par le président américain Donald Trump ont eu un impact sur les entreprises de tous les secteurs, en particulier sur les entreprises manufacturières et industrielles qui dépendent de manière significative des matières premières importées. En août, Deere a déclaré s'attendre à un impact tarifaire avant impôts de près de 600 millions de dollars en 2025. Deere s'attend à ce que son bénéfice net annuel pour l'exercice 2026 se situe entre 4,00 et 4,75 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 5,33 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le fabricant de matériel agricole a enregistré un bénéfice net trimestriel de 1,06 milliard de dollars, soit 3,93 dollars par action, pour le trimestre, contre 1,24 milliard de dollars, soit 4,55 dollars par action, à la même période de l'année précédente. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice trimestriel de 3,85 dollars par action. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente pour atteindre environ 12,4 milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations de 9,85 milliards de dollars.

Valeurs associées

CNH INDUSTRIAL
9,425 USD NYSE -2,89%
DEERE & CO
474,653 USD NYSE -4,72%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank