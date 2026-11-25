Deere prévoit pour l'exercice 2027 un résultat net inférieur aux estimations, dans un contexte de faible demande en matériel agricole

Deere & Co DE.N a annoncé mercredi un bénéfice net prévisionnel pour l'exercice 2027 inférieur aux estimations de Wall Street, alors que le constructeur de tracteurs doit faire face à un marché agricole morose.

L'action de la société a chuté d'environ 4 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Deere peine à faire face à un ralentissement prolongé du marché des équipements agricoles, les faibles prix des récoltes, les coûts élevés des intrants et l’incertitude quant aux revenus agricoles décourageant les agriculteurs d’investir dans de nouvelles machines.

"La situation économique des exploitations agricoles reste fragile, pesée par des prix du diesel et des engrais qui restent élevés, alors même que les subventions gouvernementales commencent à être versées à certaines exploitations", a déclaré Ryan Keeney, analyste chez Third Bridge.

Le plus grand fabricant mondial de matériel agricole table sur un résultat net compris entre 4,50 milliards et 5,25 milliards de dollars pour l’exercice 2027, alors que les analystes s’attendaient à 5,91 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ces prévisions incluent une charge non monétaire ponctuelle comprise entre 250 millions et 400 millions de dollars, liée à une option de versement forfaitaire volontaire de la retraite pour certains retraités salariés américains.

Son bénéfice net trimestriel a légèrement reculé à 1,05 milliard de dollars, soit 3,89 dollars par action, contre 1,07 milliard de dollars, soit 3,93 dollars par action, un an plus tôt .