Deere & Co DE.N a annoncé mercredi que son bénéfice net pour l'exercice 2027 serait inférieur aux estimations de Wall Street.

Le plus grand fabricant mondial de matériel agricole table sur un résultat net compris entre 4,50 et 5,25 milliards de dollars pour l'exercice 2027, alors que les analystes s'attendaient à 5,91 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.