Deere prévoit pour 2027 un bénéfice inférieur aux estimations, la reprise du marché des machines agricoles restant modérée

Deere & Co DE.N a annoncé mercredi un bénéfice annuel inférieur aux estimations après avoir publié des résultats décevants au quatrième trimestre, le constructeur de tracteurs étant affecté par un marché agricole morose.

L'action du plus grand constructeur mondial de matériel agricole a reculé d'environ 1 % en début de séance.

L’entreprise peine à faire face à un ralentissement prolongé en Amérique du Nord, où la faiblesse des prix des récoltes, la hausse de l’inflation et l’incertitude quant aux revenus agricoles dissuadent les agriculteurs d’investir dans de nouvelles machines.

Deere percevait les premiers signes d’amélioration dans le secteur de l’agriculture à grande échelle, notamment en Amérique du Nord, mais les incertitudes pesant sur les principaux marchés finaux l’ont incité à fournir des prévisions incluant « une fourchette de résultats plus large », a déclaré le directeur général John May.

« La situation économique des exploitations agricoles reste fragile, pesée par des prix du diesel et des engrais qui restent élevés, même si des subventions gouvernementales commencent à être versées à certaines exploitations », a déclaré Ryan Keeney, analyste chez Third Bridge.

Deere prévoit une croissance de 5 % à 15 % de son chiffre d’affaires dans son segment phare de production et d’agriculture de précision au cours de l’exercice 2027.

Deere shares over the past year

Les entreprises industrielles telles que Deere continuent également de subir l’impact des droits de douane imposés par les États-Unis, la proposition de Donald Trump d’instaurer de nouveaux droits de douane venant aggraver cette pression. Deere a enregistré 383 millions de dollars de remboursements de droits de douane au cours de l’exercice 2026.

La société prévoit que le chiffre d’affaires des secteurs de la construction et de la sylviculture restera stable ou augmentera jusqu’à 10 %. Ce segment, le deuxième plus important de Deere, a bénéficié du développement de centres de données alimentés par l’IA aux États-Unis.

Le chiffre d’affaires de son segment en forte croissance dédié à la petite agriculture et à l’entretien des espaces verts devrait rester stable, a indiqué Deere.

Deere prévoit un résultat net compris entre 4,50 et 5,25 milliards de dollars pour l’exercice 2027, incluant une charge non monétaire ponctuelle de 250 à 400 millions de dollars liée à une option de versement forfaitaire volontaire de la retraite pour certains retraités salariés américains.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur 5,91 milliards de dollars.

Le résultat net trimestriel a légèrement reculé à 1,05 milliard de dollars, soit 3,89 dollars par action. Les analystes s’attendaient à ce qu’il progresse à 4,05 dollars par action.

Le chiffre d’affaires net a légèrement reculé à 10,51 milliards de dollars pour le trimestre clos le 1er novembre, mais a dépassé les prévisions de 10,37 milliards de dollars.