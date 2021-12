Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deere: participation majoritaire dans l'autrichien Kreisel information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 17:02









(CercleFinance.com) - Deere a annoncé mardi avoir trouvé un accord définitif en vue de faire l'acquisition d'une participation majoritaire au sein de Kreisel Electric, un spécialiste autrichien des batteries pour véhicules électriques.



Le fabricant américain de matériel agricole indique que Kreisel commercialise des systèmes et des modules de batteries électriques à haute densité énergétique et à longue durée de vie.



Kreisel a également mis au point une station de recharge sur mesure appelée 'Chimero'.



Dans son communiqué, Deere explique qu'il constate une demande croissante pour les véhicules lourds équipés de systèmes de propulsion à batterie ou bien hybrides.





Valeurs associées DEERE & CO NYSE -0.95%