Deere: nouveau relèvement d'objectif de profit annuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, John Deere indique relever son objectif de profit pour l'exercice 2021-22 à entre sept et 7,4 milliards de dollars (contre 6,7 à 7,1 milliards il y a trois mois), en incluant des éléments exceptionnels pour 220 millions.



Le fabricant de machines agricoles fait état d'un bénéfice net en hausse de 17% à 2,1 milliards de dollars au titre de son deuxième trimestre comptable, soit 6,81 dollars par action, ainsi que de revenus en croissance de 11% à un peu moins de 13,4 milliards.



'Cette performance reflète la poursuite d'une forte demande, même si nous sommes confrontés à des pressions sur la chaîne d'approvisionnement qui affectent les niveaux de production et les calendriers de livraison', explique son PDG John C May.





