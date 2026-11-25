Deere & Company publie un bénéfice net de 1,05 MdUSD pour le 4e trimestre clos le 1er novembre 2026, soit 3,89 USD par action, contre un BPA de 3,93 USD un an auparavant, et alors que les analystes espéraient en moyenne 4,03 USD.

Les revenus du fabricant d'équipements agricoles et forestiers ont diminué de 2%, à 12,11 MdsUSD, le groupe précisant que "l'Amérique du Nord tire la reprise modérée du segment des grandes cultures, alors que les marchés mondiaux commencent à se stabiliser".

Pour l'ensemble de son exercice écoulé, le bénéfice net attribuable s'est établi à 4,86 MdsUSD, à peu près au milieu de sa fourchette cible de 4,75 à 5,0 MdsUSD affichée il y a trois mois, pour un chiffre d'affaires en croissance de 4% à 47,7 MdsUSD.

"L'exercice 2026 a démontré la solidité de notre modèle opérationnel Smart Industrial", a déclaré John May, président-directeur général de Deere. "Même au creux du cycle, nous avons fait preuve de rigueur dans l'exécution de notre stratégie".

"Nos résultats sont structurellement plus solides qu'au même stade du cycle précédent. Nos investissements portent leurs fruits pour nos clients, comme en témoigne la progression continue de l'engagement numérique et de l'utilisation des technologies", poursuit-il.

"Alors que nous entamons 2027, nous observons les premiers signes d'amélioration sur le segment des grandes cultures, sous l'impulsion de l'Amérique du Nord", ajoute John May. "Compte tenu des incertitudes persistantes sur nos principaux marchés finaux, nos prévisions intègrent un éventail plus large de scénarios".

Deere estime que son bénéfice net attribuable pour l'exercice qui commence devrait se situer dans une fourchette de 4,50 à 5,25 MdsUSD, en tenant compte d'une charge exceptionnelle sans incidence sur la trésorerie, estimée entre 250 et 400 MUSD, liée au règlement d'engagements de retraite.