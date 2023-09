Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deere: le titre chute, plombé par une dégradation d'analyste information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 17:07









(CercleFinance.com) - Le titre du fabricant américain de machines agricoles Deere s'inscrit en baisse vendredi à Wall Street, pénalisé par un abaissement de recommandation des analystes de Canaccord Genuity.



Autour de 11h00 (heure de New York), l'action recule de plus de 2,1%, accusant l'une des plus fortes baisses de l'indice S&P 500.



Les équipes de Canaccord ont abaissé ce matin leur recommandation sur le titre, passant de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours réduit dans le même temps de 530 à 400 dollars.



Le bureau d'études canadien explique préférer se mettre à l'écart de la valeur en perspective d'un environnement attendu comme moins porteur sur le moyen terme.



'Les données sectorielles montrent un ralentissement de la croissance en volumes des équipements agricoles, au moment où les stocks de matériel d'occasion repartent à la hausse chez les concessionnaires et que les stocks de matériel neuf se normalisent rapidement', s'inquiète Canaccord.





