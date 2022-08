Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deere: entre au capital de l'agritech Hello Tractor information fournie par Cercle Finance • 02/08/2022 à 16:53









(CercleFinance.com) - Le constructeur américain de matériel agricole Deere & Company a annoncé mardi avoir pris une participation minoritaire au sein de Hello Tractor, une entreprise innovante dans le domaine agricole aujourd'hui basée à Nairobi (Kenya).



Le groupe de Moline (Illinois) explique que Hello Tractor met en contact les propriétaires de tracteurs avec des petites agriculteurs par l'intermédiaire d'une application dédiée.



Dans un communiqué, Deere rappelle que Hello Tractor avait été l'une des premières sociétés à participer à son programme de soutien aux start-ups, lancé en 2019.



Hello Tractor, pour l'instant présent en Afrique et en Asie, s'appuie un effectif de 25 collaborateurs.





