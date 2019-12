Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deere : en baisse, mais un analyste reste optimiste Cercle Finance • 11/12/2019 à 17:15









(CercleFinance.com) - Le titre Deere recule légèrement ce mercredi (-0,3%), même si l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, après avoir fait le point avec le management sur 'la clarté des perspectives de la société pour 2020' et 'les leviers potentiels pour réduire les coûts structurels'. Le broker confirme au passage son objectif de cours de 190 dollars, à comparer avec un cours actuel de l'ordre de 170 dollars.

Valeurs associées DEERE & CO NYSE -0.42%