Deere: consensus battu, mais les prévisions déçoivent

(CercleFinance.com) - Le constructeur américain de matériel agricole Deere & Company a publié mercredi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu mais sa prévision de résultat pour le nouvel exercice a déçu le marché.



Le groupe de Moline (Illinois) a dégagé sur son quatrième trimestre fiscal, clos le 29 octobre, un bénéfice net de 2,4 milliards de dollars, à comparer avec 2,2 milliards sur la même période de l'exercice précédent.



Ramené par action, son bénéfice net s'établit à 8,26 dollars, contre 7,44 dollars un an plus tôt et un consensus qui s'était établi à 6,85 dollars.



Son chiffre d'affaires net s'est pour sa part replié de 1% à 15,4 milliards de dollars.



Pour son nouvel exercice fiscal 2023/2024, qui a démarré en novembre, Deere dit anticiper un retour de ses volumes de ventes vers leurs niveaux 'de milieu de cycle', ce qui devrait se traduire par un repli du bénéfice net.



Sa prévision de bénéfice net part du groupe s'établit ainsi entre 7,75 et 8,25 milliards de dollars, contre 10,2 milliards sur l'exercice qui vient de se clôturer.



Suite à ces précisions jugées décevantes, son action perdait plus de 5% dans les transactions d'avant-Bourse.





