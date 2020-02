Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deere : consensus battu au 1er trimestre Cercle Finance • 21/02/2020 à 13:07









(CercleFinance.com) - John Deere fait état d'un bénéfice net en hausse de 4% à 517 millions de dollars au titre de son premier trimestre 2019-20, soit 1,63 dollar par action, un BPA dépassant de 35 cents l'estimation moyenne des analystes. Le fabricant de machines agricoles et de construction a vu son chiffre d'affaires reculer de 4% à 7,63 milliards, dont des revenus des activités d'équipement en repli de 6% à 6,53 milliards, plombés en particulier par les ventes en construction et travaux forestiers (-10%). Faisant part de 'premiers signes de stabilisation pour le secteur agricole aux Etats-Unis', le groupe de Moline (Illinois) confirme tabler sur un bénéfice net dans une fourchette cible allant de 2,7 à 3,1 milliards de dollars pour l'ensemble de son exercice 2019-20.

Valeurs associées DEERE & CO NYSE +6.98%