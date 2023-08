Deere & Co : hausse de son bénéfice net sur 9 mois

(AOF) - Spécialisée dans la fabrication de matériel agricole, la société Deere & Company a déclaré un bénéfice net de 2,978 milliards de dollars pour le troisième trimestre clos le 30 juillet 2023, soit 10,20 dollars par action, contre un bénéfice net de 1,884 milliard de dollars, soit 6,16 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 juillet 2022. Lors des neuf premiers mois de l'année, son bénéfice net attribuable s'est élevé à 7,797 milliards de dollars, soit 26,35 dollars par action, contre 4,885 milliards de dollars, soit 15,88 dollars par action, pour la même période de l'année précédente.

Les ventes nettes et les revenus mondiaux ont augmenté de 12%, à 15,8 milliards de dollars, pour le troisième trimestre 2023 et de 24%, à 45,8 milliards de dollars, sur neuf mois.

Le bénéfice net attribuable à Deere & Company pour l'exercice 2023 devrait se situer dans une fourchette de 9,75 à 10 milliards de dollars.

