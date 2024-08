Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Deere: chute de 42% du bénéfice net au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 13:20









(CercleFinance.com) - John Deere publie un bénéfice net en chute de 42% à 1,73 milliard de dollars au titre de son troisième trimestre comptable (clos fin juillet), soit un BPA de 6,29 dollars, pour des revenus en retrait de 17% à moins de 13,2 milliards.



'En réponse aux faibles conditions de marché, nous avons pris des mesures pour réduire les coûts et aligner stratégiquement notre production avec les besoins des clients', affirme John C May, le PDG du fabricant de machines agricoles et de chantier.



'En dépit de l'environnement difficile', le groupe basé à Moline (Illinois) confirme anticiper un bénéfice net de l'ordre de sept milliards de dollars sur l'ensemble de son exercice 2023-24, après avoir abaissé sa prévision il y a trois mois.





