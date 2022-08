Deere: BPA trimestriel moins bon que prévu, objectif réduit information fournie par Cercle Finance • 19/08/2022 à 12:41

(CercleFinance.com) - Deere a fait état vendredi d'une hausse moins forte que prévu de son bénéfice trimestriel et revu à la baisse sa prévision de bénéfice annuel, deux annonces qui faisaient chuter le titre du fabricant d'engins agricoles en cotations avant-Bourse.



Le bénéfice net du groupe de Moline (Illinois) a augmenté à 1,88 milliard de dollars, soit 6,16 dollars par action, sur le troisième trimestre fiscal clos fin juillet, contre 1,67 milliard de dollars, ou 5,32 dollar par action, un an plus tôt.



A titre de comparaison, les analystes attendaient en moyenne un bénéfice par action bien supérieur, de l'ordre de 6,69 dollars.



Son chiffre d'affaires a pour sa part augmenté de 22% à 14,1 milliards de dollars, contre un consensus qui visait 12,8 milliards de dollars.



Cité dans un communiqué, John C. May, le PDG du groupe américain, évoque des conditions 'favorables' qui devraient persister jusqu'en 2023 à la faveur de l'accueil positif réservé par les clients aux dernières gammes du groupe.



'Nous travaillons étroitement avec nos usines et nos fournisseurs afin de pouvoir répondre aux niveaux élevés de la demande l'an prochain', a-t-il ajouté.



Deere a néanmoins réduit sa prévision de bénéfice annuel, tablant désormais sur un profit net compris entre sept et 7,2 milliards de dollars contre 7-7,4 milliards précédemment.



Suite à cette publication, l'action chutait de plus de 7% en préouverture à la Bourse de New York.