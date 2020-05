Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deere : BPA supérieur aux attentes au 2e trimestre Cercle Finance • 22/05/2020 à 13:18









(CercleFinance.com) - John Deere fait état d'un bénéfice net en baisse de 41% à 666 millions de dollars au titre de son deuxième trimestre 2019-20, soit 2,11 dollars par action, un BPA toutefois sensiblement supérieur aux anticipations des analystes. Le fabricant de machines agricoles et de construction basé à Moline (Illinois) a vu son chiffre d'affaires reculer de 18% à 9,25 milliards de dollars, dont des revenus des activités d'équipement en repli de 20% à 8,22 milliards. Deere déclare anticiper un bénéfice net entre 1,6 et deux milliards de dollars pour l'ensemble de l'exercice, mais prévient que 'de nombreuses incertitudes demeurent sur les effets de la pandémie et pourraient affecter ses résultats à l'avenir'.

Valeurs associées DEERE & CO NYSE +0.30%