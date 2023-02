Deepshikha Singh, de La Française, nommée au groupe consultatif de la WDI

(AOF) - Deepshikha Singh, Deputy Head de La Française Sustainable Investment Research et Head of Stewardship pour La Française AM, a été nommée au sein du groupe consultatif de la Workforce Disclosure Initiative (WDI). La WDI vise à mobiliser les investisseurs pour veiller à ce que les entreprises communiquent des données comparables et complètes sur leurs pratiques en matière de gestion du personnel et contribuent à accroître la création d'emplois de qualité dans le monde.

Portée par ShareAction, la coalition d'investisseurs de la WDI est composée de 63 institutions, représentant 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion.