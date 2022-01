Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dee Tech: fin du projet de rapprochement avec Colis Privé information fournie par Cercle Finance • 28/01/2022 à 18:20









(CercleFinance.com) - - DEE Tech annonce la fin du projet de rapprochement avec le groupe Colis Privé 'en l'absence d'accord sur les modalités de mise en oeuvre d'un projet industriel commun'.



Dans le cadre du dénouement de leur relation, DEE Tech a perçu ce jour une indemnité transactionnelle de 8,5 millions d'euros.



Dee Tech assure que ses équipes restent 'pleinement confiantes sur la réalisation d'un projet de rapprochement d'entreprises, créateur de valeur pour l'ensemble de ses actionnaires, dans les secteurs de la technologie et du digital en Europe'.





