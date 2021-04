Décrochage passager pour la livre turque après la décision monétaire de la TCMB

En fin d'après-midi, la livre turque est de nouveau bien orientée et s'adjuge 0,18 % à 0,1035 dollar. Toutefois, la devise turque recule toujours de 9,7 % sur un mois.

(AOF) - Alors qu'elle était bien orientée en milieu de journée, la livre turque a basculé dans le rouge pendant plus d'1h30, à l'annonce de la décision de politique monétaire de la Banque centrale turque (TCMB). Si l'institution a maintenu son principal taux directeur à 19 %, conformément aux attentes du consensus, il ne figurait pas dans le communiqué de l'institution la traditionnelle phrase mentionnant que la TCMB était susceptible de resserrer sa politique monétaire si besoin était.

