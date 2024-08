Décrochage historique de la Bourse de Tokyo : chute en vue en Europe

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en nette baisse dans le sillage des places asiatiques. Elles ont été affaiblies par les craintes d’une récession aux Etats-Unis dans un contexte de valorisation élevée pour les valeurs technologiques. La Bourse de Tokyo a enregistré une baisse historique de 12,4% sur fond de net renforcement du yen. Les obligations d'Etat servent de valeur refuge : le rendement du 10 ans allemand perd plus de 10 points de base à 2,078%. En France, Société Générale a annoncé la vente de ses filiales de banque privée au Royaume-Uni et en Suisse à UBP.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

L'Oréal

L’Oréal a annoncé l’acquisition d’une participation de 10 % dans Galderma Group AG auprès de Sunshine SwissCo AG (consortium mené par EQT), d’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) et d’Auba Investment Pte. Ltd. En outre, L’Oréal et Galderma ont convenu de travailler à la mise en place d’un partenariat scientifique stratégique qui permettra de tirer parti de l’expertise incontestée des deux entreprises : celle de Galderma à travers une vaste gamme de solutions dermatologiques, et celle de L’Oréal en matière de biologie de la peau, d’outils de diagnostic et de méthodes d’évaluation.

Société Générale

Société Générale a signé des accords avec l'Union Bancaire Privée, une banque suisse spécialisée dans la gestion de fortune et d'actifs, en vue de la cession de ses filiales de banque privée au Royaume-Uni et en Suisse, respectivement SG Kleinwort Hambros et de Société Générale Private Banking Suisse. Ces transactions se feraient à un prix total d'environ 900 millions d'euros incluant les fonds propres avec un impact positif d'environ 10 points de base sur le ratio de fonds propres CET1 du groupe à leurs dates de finalisation attendues d'ici la fin du premier trimestre 2025.

Teleperformance

La semaine dernière, Teleperformance (+4,44% 110,55 euros) a affiché la plus forte hausse CAC 40 à la faveur de ses solides résultats au premier semestre. "Notre performance est satisfaisante avec notamment l’accélération de notre croissance pro forma au deuxième trimestre à 2,4%, la progression de la marge du groupe et la forte augmentation du cash-flow. Les résultats remarquables des services spécialisés et l’inflexion positive des activités core services nous permettent de confirmer nos objectifs financiers de l'année", explique Daniel Julien, président et co-directeur général du groupe.

Equasens

Equasens a enregistré un chiffre d’affaires de 108 millions d'euros au premier semestre, en retrait de 4,1% et de 5,7% à périmètre comparable. Le chiffre d’affaires a baissé de 5,2% au premier trimestre 2024 et il a retrouvé une dynamique plus positive au deuxième, avec un recul limité à 3%, y compris les mouvements de périmètre, à 54,7 millions d'euros. Compte-tenu de la réalisation du premier semestre et d'investissements soutenus, le groupe anticipe un recul mesuré de sa rentabilité au premier semestre.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent les indices des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur des services et Composite en juillet en France à 9h50, en Allemagne à 9h55, en zone euro à 10 heures et aux Etats-Unis à 15h45.

L'indice Sentix du sentiment des investisseurs en juillet en zone euro sera connu à 10h30, suivi 30 minutes plus tard des prix à la production en juin en zone euro.

L'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur des services en juillet sera publié à 16 heures.

Ce matin, l'euro 0,08% à 1,0902 dollar.

Vendredi à Paris

Les indices européennes ont clôturé la séance nettement dans le rouge après la publication du rapport sur l'emploi américain en juillet. Ce rapport a déçu notamment en termes d'emplois créés et confirmé la dégradation de la conjoncture. Côté valeurs, Engie et Axa ont figuré parmi les rares valeurs échappant à la baisse. Le groupe énergétique a rehaussé ses objectifs financiers pour 2024. L'action de l'assureur a progressé après sa solide performance au premier semestre et la prochaine cession d'Axa IM. Le CAC 40 a perdu 1,61% à 7251,80 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 2,76% à 4633,99 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont nettement reculé alors que les dernières statistiques économiques ont alimenté les craintes de récession. Après l’indice des directeurs d’achat (ISM) manufacturier publié jeudi, le rapport sur l'emploi en juillet a déçu, aussi bien au niveau des emplois créés que du taux de chômage. Les déceptions ont également été nombreuses du côté des résultats des sociétés : Intel a connu une chute historique tandis que les revenus et les perspectives d'Amazon sont décevants. Le Dow Jones a perdu 1,51% 39 737,26 points et le Nasdaq Composite recule de 2,43% à 16 776,16 points.