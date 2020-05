Décollecte pour les ETFs de valeurs US socialement responsables

Les ETFs exposés aux grandes capitalisations socialement responsables ont enregistré hier une décollecte.

Le segment TrackInsight regroupant les ETFs exposés aux grandes capitalisations socialement responsables a enregistré hier (lundi 4 mai) une décollecte de $ 141 millions, provenant principalement d'un fonds répliquant la version socialement responsable de l'indice MSCI USA. Habituellement, l'activité de création/suppression de parts pour les 20 ETFs inclus dans ce segment est calme, ces fonds étant principalement utilisés par les investisseurs de long terme. Même au plus fort de la crise déclenchée par le développement du coronavirus en mars, les flux sur le marché primaire sont restés calme. Le mouvement le plus important durant cette période a d'ailleurs été une collecte de $ 88 millions mi-mars. Cependant, l'activité sur le marché secondaire s'est accélérée durant cette même période, les volumes journaliers passant plusieurs fois au-dessus des 30 millions fin février et en mars alors qu'ils se situent autour de $ 10 millions en conditions normales de marché. Depuis le début de l'année, le segment dédié aux valeurs socialement responsables a perdu 9,79% mais il est en nette hausse depuis son plus bas de Mars à -29,57%. Il regroupe 20 ETFs pour un total de 2,8 milliards d'actifs sous gestion.

