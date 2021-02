Décollecte pour les ETF d'obligations gouvernementales 10 ans +

Les ETF permettant de s'exposer aux obligations d'État 10 ans ont subi une décollecte hier.

Les ETF permettant de s'exposer aux obligations d'État 10 ans et plus ont perdu 0,26% ce jeudi 11 février et ont subi une forte décollecte de 158,5 millions de dollars. 17 ETF répliquant 12 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à 6 milliards de dollars.

