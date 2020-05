Décollecte pour les actions australiennes distribuant des dividendes élevés malgré de bonnes performances

Les actions australiennes ont été stimulées par les gains des secteurs miniers, de l'énergie et financier ainsi que par les réouvertures des économies.

Le segment TrackInsight dédié aux ETFs exposés aux valeurs australiennes distribuant des dividendes élevés a gagné 3,56% hier. Les actions australiennes ont été stimulées par les gains des secteurs minier, de l'énergie et financier ainsi que par les réouvertures progressives des économies qui laisse espérer que la demande pour les matières premières va repartir à la hausse. L'indice national S&P/ASX 200 a terminé la journée d'hier sur un plus haut depuis plus de deux mois. Malgré cette tendance positive, les investisseurs ont retiré $ 11,44 millions d'actifs de ce segment dans le même temps. Cela peut sembler être dérisoire mais il s'agit en réalité de la deuxième plus forte décollecte en 2020 derrière celle enregistrée début Mars, au début de la crise. Sur les trente derniers jours, ce segment a progressé de 4,83% mais la performance cumulée sur 2020 a été fortement impactée par la crise et reste malgré tout largement négative, à -26,64%. Ce segment regroupe 7 ETFs pour un total de 670 millions d'actifs sous gestion.

