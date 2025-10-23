Deckers Outdoor prévoit des ventes annuelles faibles en raison de la baisse de la demande aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 4 et 11, des éléments de contexte aux paragraphes 5, 7 à 9)

Deckers Outdoor DECK.N a publié jeudi ses premières prévisions de ventes pour l'exercice 2026, en deçà des estimations de Wall Street, alors que l'incertitude économique croissante a comprimé les portefeuilles des consommateurs et fait pression sur la demande pour ses chaussures de sport et ses bottes aux États-Unis.

Les actions de la société ont baissé d'environ 8 % après la cloche.

Le propriétaire des marques Hoka et UGG, qui avait abandonné ses prévisions annuelles en mai, a eu du mal à prévoir l'impact sur l'environnement de consommation aux États-Unis et sur le comportement d'achat en raison de l'incertitude macroéconomique croissante.

Ses ventes nettes nationales ont baissé de 1,7 % au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre, après avoir augmenté de 14,2 % il y a un an.

Deckers, qui en juillet prévoyait un impact non atténué de 185 millions de dollars sur les coûts des marchandises vendues au cours de l'exercice 2026, s'attend maintenant à ce que les ventes annuelles s'élèvent à environ 5,35 milliards de dollars.

Les analystes s'attendaient à ce que les ventes de l'exercice 2026 s'élèvent à 5,45 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les entreprises de chaussures, comme d'autres pairs du secteur dépendant de la fabrication en Asie du Sud-Est, sont sous la pression des politiques commerciales imprévisibles de l'administration Trump.

Les États-Unis imposent des droits de douane de 20 % sur les importations vietnamiennes et de 40 % sur les marchandises réacheminées via le Vietnam. Les importations chinoises sont frappées d'un droit de douane de 30 %, qui pourrait passer à 130 % dans le cadre de la hausse proposée par Trump, qui doit entrer en vigueur le 1er novembre.

Bien que Deckers s'approvisionne en Chine pour moins de 5 % de ses produits, sa forte dépendance à l'égard de la fabrication au Viêt Nam continue de susciter des inquiétudes.

Toutefois, le fabricant de chaussures a dépassé les estimations pour le deuxième trimestre grâce à la demande soutenue de ses marques Hoka et UGG dans les circuits de vente en gros et sur les marchés internationaux.

L'entreprise a enregistré des ventes trimestrielles de 1,43 milliard de dollars, alors que les estimations tablaient sur 1,42 milliard de dollars. Elle a également réalisé un bénéfice de 1,82 $ par action, supérieur aux estimations de 1,58 $ par action.

Deckers Outdoor prévoit également un bénéfice annuel par action compris entre 6,30 et 6,39 dollars, contre des estimations de 6,32 dollars par action.