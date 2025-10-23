 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 641,61
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Deckers Outdoor prévoit des ventes annuelles faibles en raison de la baisse de la demande aux États-Unis
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 22:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 4 et 11, des éléments de contexte aux paragraphes 5, 7 à 9)

Deckers Outdoor DECK.N a publié jeudi ses premières prévisions de ventes pour l'exercice 2026, en deçà des estimations de Wall Street, alors que l'incertitude économique croissante a comprimé les portefeuilles des consommateurs et fait pression sur la demande pour ses chaussures de sport et ses bottes aux États-Unis.

Les actions de la société ont baissé d'environ 8 % après la cloche.

Le propriétaire des marques Hoka et UGG, qui avait abandonné ses prévisions annuelles en mai, a eu du mal à prévoir l'impact sur l'environnement de consommation aux États-Unis et sur le comportement d'achat en raison de l'incertitude macroéconomique croissante.

Ses ventes nettes nationales ont baissé de 1,7 % au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre, après avoir augmenté de 14,2 % il y a un an.

Deckers, qui en juillet prévoyait un impact non atténué de 185 millions de dollars sur les coûts des marchandises vendues au cours de l'exercice 2026, s'attend maintenant à ce que les ventes annuelles s'élèvent à environ 5,35 milliards de dollars.

Les analystes s'attendaient à ce que les ventes de l'exercice 2026 s'élèvent à 5,45 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les entreprises de chaussures, comme d'autres pairs du secteur dépendant de la fabrication en Asie du Sud-Est, sont sous la pression des politiques commerciales imprévisibles de l'administration Trump.

Les États-Unis imposent des droits de douane de 20 % sur les importations vietnamiennes et de 40 % sur les marchandises réacheminées via le Vietnam. Les importations chinoises sont frappées d'un droit de douane de 30 %, qui pourrait passer à 130 % dans le cadre de la hausse proposée par Trump, qui doit entrer en vigueur le 1er novembre.

Bien que Deckers s'approvisionne en Chine pour moins de 5 % de ses produits, sa forte dépendance à l'égard de la fabrication au Viêt Nam continue de susciter des inquiétudes.

Toutefois, le fabricant de chaussures a dépassé les estimations pour le deuxième trimestre grâce à la demande soutenue de ses marques Hoka et UGG dans les circuits de vente en gros et sur les marchés internationaux.

L'entreprise a enregistré des ventes trimestrielles de 1,43 milliard de dollars, alors que les estimations tablaient sur 1,42 milliard de dollars. Elle a également réalisé un bénéfice de 1,82 $ par action, supérieur aux estimations de 1,58 $ par action.

Deckers Outdoor prévoit également un bénéfice annuel par action compris entre 6,30 et 6,39 dollars, contre des estimations de 6,32 dollars par action.

Valeurs associées

DECKERS OUTDOOR
102,590 USD NYSE +1,63%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank