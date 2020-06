Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Décision italienne sur un recours au MES d'ici juillet, dit Conte Reuters • 12/06/2020 à 08:51









ROME, 12 juin (Reuters) - Le gouvernement italien décidera d'ici juillet s'il réclame un crédit auprès du Mécanisme européen de stabilité (MES), le fonds d'aide aux pays membres de la zone euro en difficulté financière, afin de contribuer à la relance d'une économie transalpine frappée de plein fouet par l'épidémie liée au coronavirus, a déclaré le président du Conseil Giuseppe Conte à plusieurs journaux. "Une fois que nous aurons fait toutes les vérifications nécessaires (...) nous prendrons une décision, probablement en juillet, en prenant également en compte les besoins en termes de finances publiques, qui seront alors plus clairs", a précisé Giuseppe Conte lors d'une rencontre avec des journalistes de plusieurs quotidiens et cité par le Corriere della Sera. "Dans tous les cas, le Parlement aura le dernier mot sur ce dossier." Le Mouvement 5 Etoiles (M5S), principal parti de la coalition au pouvoir, s'oppose à un éventuel recours au MES, craignant que cette aide ne soit assortie de conditions en matière de politique économique et de mesures d'austérité. Giuseppe Conte a par ailleurs déclaré que le gouvernement travaillait à un projet de réseau national de fibre optique, dans le cadre du plan de relance en préparation. Interrogé sur le litige persistant concernant la concession autoroutière d'Atlantia ATL.MI - contestée depuis l'effondrement du pont Morandi de Gênes en août 2018, qui avait causé la mort de 43 personnes - le président du Conseil a précisé qu'une décision serait prise d'ici une ou deux semaines, a rapporté La Republicca. (Francesca Piscioneri, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

