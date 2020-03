Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Décision dans les prochains jours sur l'éventuel report des JO de Tokyo Reuters • 24/03/2020 à 09:27









ATHENES, 24 mars (Reuters) - La décision concernant l'éventuel report des Jeux olympiques de Tokyo, qui doivent s'ouvrir en juillet, sera prise dans les prochains jours, a-t-on appris mardi auprès de deux sources proches du mouvement olympique. Le Comité international olympique (CIO) et les organisateurs des Jeux de 2020 font l'objet de pressions croissantes en faveur du report, en raison de l'épidémie de coronavirus. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe et Thomas Bach, président du CIO, doivent s'entretenir à 11h00 GMT par téléphone. "La position du report est plus que probable", a estimé mardi Tony Estanguet, membre du CIO et président du comité d'organisation des JO de Paris 2024, au micro de franceinfo. (Ossian Shine, version française Jean-Philippe Lefief)

