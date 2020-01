Décès du sultan omanais Kabous ben Saïd - presse officielle

DUBAI, 11 janvier (Reuters) - Le sultan d'Oman, Kabous ben Saïd, est décédé vendredi soir à l'âge de 79 ans, ont rapporté samedi la télévision publique et l'agence de presse officielle du pays, sans donner davantage d'informations pour le moment. Kabous dirigeait le sultanat du Golfe depuis un putsch sanglant en 1970 avec l'aide de l'ancienne puissance coloniale britannique. Il n'avait pas d'enfant et n'avait pas publiquement choisi son successeur. Une loi datant de 1996 établit que la famille royale doit désigner un successeur dans les trois jours qui suivent la vacance du trône. Si elle n'y parvient pas, un conseil formé de représentants militaires et sécuritaires et de juges de la Cour suprême nommera l'héritier qui aura été inscrit dans une lettre rédigée par le sultan placée sous scellé. (Nayera Abdallah; version française Jean Terzian)