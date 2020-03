Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Décès de l'ancien secrétaire général de l'Onu Javier Perez de Cuellar Reuters • 05/03/2020 à 07:57









(Actualisé avec éléments de biographie) LIMA, 5 mars (Reuters) - L'ancien secrétaire général des Nations unies Javier Perez de Cuellar, qui a joué un rôle crucial pour mettre fin à la guerre Iran-Irak dans les années 1980, est décédé à l'âge de 100 ans, annonce mercredi l'Onu. Le diplomate péruvien a effectué deux mandats à la tête des Nations unies, de 1982 à 1991, période durement marquée par la Guerre froide, puis l'effondrement du bloc communiste et le démantèlement de l'Union soviétique. Cinquième secrétaire général dans l'histoire de l'Onu, il reste à ce jour le seul Latino-Américain à avoir exercé ces fonctions. Le Portugais Antonio Guterres, actuel titulaire du poste, a salué son rôle crucial dans la libération d'otages américains au Liban ainsi que dans la conclusion d'accords de paix au Cambodge et au Salvador. "C'était un homme d'Etat accompli, un diplomate engagé et une source d'inspiration personnelle qui a profondément marqué les Nations unies et notre monde", ajoute-t-il. Javier Perez de Cuellar tirait une fierté particulière de son rôle dans l'indépendance de la Namibie et l'accord de paix qui a mis fin à la guerre Iran-Irak. Ses efforts pour éviter la guerre du Golfe, en 1990, sont en revanche restés vains. Après avoir quitté l'Onu, il s'est présenté sans succès à l'élection présidentielle péruvienne de 1995, remportée par Alberto Fujimori, avant de prendre la tête, cinq ans plus tard, du gouvernement d'union nationale formé après le scandale de corruption qui a entraîné la fuite du chef de l'Etat. Pour le président péruvien Martin Vizcarra, qui lui rend hommage dans un communiqué, Javier Perez de Cuellar "a consacré sa vie entière à la gloire de notre pays". (Marco Aquino à Lima et Michelle Nichols aux Nations unies; version française Jean Terzian et Jean-Philippe Lefief)

