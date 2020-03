Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Décès de l'ancien secrétaire général de l'Onu Javier Perez de Cuellar Reuters • 05/03/2020 à 06:00









LIMA, 5 mars (Reuters) - L'ancien secrétaire général des Nations unies, Javier Perez de Cuellar, diplomate péruvien ayant joué un rôle crucial pour mettre fin à la guerre Iran-Irak dans les années 1980, est décédé à l'âge de 100 ans, a annoncé mercredi l'Onu. Perez de Cuellar fut à la tête des Nations unies de 1982 à 1991, période durant laquelle il a été impliqué dans la libération d'otages américains retenus au Liban ainsi que dans la conclusion d'accords de paix au Cambodge et au Salvador, a dit l'Onu dans un communiqué. (Marco Aquino à Lima et Michelle Nichols aux Nations unies; version française Jean Terzian)

