Bertrand Méheut, ex PDG de Canal + à Paris le 6 janvier 2015 ( AFP / MARTIN BUREAU )

Bertrand Méheut, patron emblématique de Canal+ pendant 13 ans, artisan du redressement du groupe après son arrivée en 2002, est décédé à l'âge de 75 ans, a annoncé jeudi sur X l'actuel PDG du groupe Maxime Saada, confirmant une information du Télégramme.

"Bertrand Méheut a profondément marqué l'histoire de notre groupe. Par son engagement, sa vision et son action, il a accompagné une étape majeure de son développement", a salué Maxime Saada dans son message.

Selon Le Télégramme, l'ancien dirigeant est décédé mercredi lors d'un voyage à l'étranger.

Dans un message posté sur X, le PDG de Carrefour Alexandre Bompard a également rendu hommage à "un très grand patron" doté "d'une intelligence analytique remarquable, mais aussi une vraie simplicité et une profonde humanité".

Entré en 2002 comme directeur général de Canal+ -avant d'en être nommé PDG l'année suivante-, M. Méheut, nouveau venu à l'époque dans le monde de la télé, avait redressé le groupe alors menacé de faillite avec un endettement atteignant les 5 milliards d'euros et fait passer le nombre d'abonnés de 8,3 à 16 millions.

Ingénieur de formation, il avait fait de l'entreprise le premier groupe de médias français, leader dans ses métiers de la télévision et du cinéma. Et a même eu droit à sa marionnette dans l'émission satirique Les Guignols de l'info sur Canal+.

Mais en septembre 2015, le nouvel homme fort de la maison mère Vivendi, Vincent Bolloré, l'avait remercié.

Bertrand Méheut laisse alors un groupe de dimension internationale (implanté en Afrique, au Vietnam et en Pologne), diversifié dans la télé gratuite généraliste (D8, D17), dans le numérique et aux comptes équilibrés.

Ingénieur des mines, originaire de Bretagne, Bertrand Méheut avait débuté sa carrière dans les années 1970 chez France Telecom, avant de rejoindre en 1984 le groupe pharmaceutique Rhône-Poulenc, dont il dirigea la filiale allemande puis la branche Europe.

Après un détour par le secteur agro-alimentaire au milieu des années 1990, il retourne en 1999 chez Rhône-Poulenc, devenu Aventis. Il devient en 2001 PDG d'Aventis CropScience, sa filiale d'agrochimie.

En novembre 2016, il était devenu vice-président du conseil d'administration de SFR.

Ex-patron du Pari mutuel urbain (PMU), il a aussi été président du comité des rémunérations du Comité d'organisation des Jeux olympiques 2030 (Cojop), mais en avait présenté sa démissionné en février dernier, affirmant douter "du succès du projet", "en matière de délais et de coûts".

Il était par ailleurs conseiller municipal de Saint-Jacut-de-la-Mer (Côtes d'Armor).