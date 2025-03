Début en Chine de l'événement politique de l'année, en pleine guerre commerciale

Le président chinois Xi Jinping (c) à l'ouverture de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) au Grand Hall du peuple à Pékin, le 4 mars 2025 ( AFP / ADEK BERRY )

Plus grand événement politique de l'année en Chine, les réunions parlementaires ont débuté mardi à Pékin, avec pour objectif de répondre aux derniers droits de douane de Donald Trump, qui visent une économie chinoise déjà affaiblie.

Les travaux ont débuté à 15H00 (07H00 GMT) avec l'ouverture de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), en présence du président chinois Xi Jinping, a constaté une journaliste de l'AFP.

Des milliers de délégués participent dans la capitale chinoise aux "Deux Sessions" qui se tiennent en parallèle - celle du Parlement proprement dit et celle d'une assemblée consultative.

Si ces réunions donnent lieu à des votes à la quasi-unanimité de textes pré-approuvés par le Parti communiste chinois (PCC), elles offrent également un rare aperçu des priorités chinoises.

L'ouverture des "Deux sessions" coïncide avec l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane américains supplémentaires visant les produits chinois. Pékin a annoncé des contre-mesures.

Nombre d'observateurs s'attendent ces prochains jours à l'annonce de mesures de relance pour stimuler la demande intérieure, nécessaires pour compenser une possible baisse des exportations frappées par ces taxes américaines.

Ouverture de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) au Grand Hall du Peuple à Pékin, le 4 mars 2025 ( AFP / ADEK BERRY )

Lors d'une conférence de presse mardi, Lou Qinjian, le porte-parole de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire (ANP), le Parlement chinois, a reconnu que l'économie nationale était confrontée à "de nombreuses difficultés et défis".

"L'incertitude économique et politique au niveau mondial s'accroît (...), la demande intérieure est insuffisante et certaines entreprises sont confrontées à des difficultés en matière de production et d'exploitation", a-t-il souligné.

Mais il a assuré que la Chine avait "une forte résilience et un grand potentiel".

- "Propagande" -

Organe consultatif, la CCPPC qui s'est ouverte mardi n'a qu'un poids relatif par rapport à l'ANP, qui elle débutera mercredi et verra le Premier ministre Li Qiang dévoiler les ambitions économiques chinoises pour 2025.

Des analystes sondés par l'AFP s'attendent à ce que Pékin se fixe un objectif de croissance d'environ 5% -- comme l'an passé.

Le président chinois Xi Jinping consulte des documents lors de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) au Grand Hall du Peuple à Pékin le 4 mars 2025 ( AFP / Pedro Pardo )

Beaucoup d'analystes sont dans l'attente d'annonces et de mesures de la part de la Chine pour relancer la consommation des ménages, toujours atone, qui alimente une spirale déflationniste.

L'économie chinoise, confrontée à une crise prolongée du secteur immobilier et à un taux de chômage élevé chez les jeunes, peine à pleinement retrouver son élan depuis la pandémie.

Les investisseurs suivront également de près tout signe de soutien supplémentaire au secteur privé, après une rare réunion mi-février entre le président chinois Xi Jinping et des grands patrons de la tech chinoise.

Les dirigeants chinois tenteront de transmettre le message selon lequel le pays "se porte encore bien", déclare Alfred Wu, professeur à l'Ecole de politique publique Lee Kuan Yew, à Singapour.

Selon lui, aucune mesure spécifique ne devrait toutefois être annoncée durant les "Deux Sessions" et l'influence sur les marchés boursiers devrait donc être "limitée".

- Budget militaire -

"Dans le passé, la réunion de l'ANP, c'était une manière de définir les priorités politiques (des prochains mois). Dorénavant, elle consiste davantage à envoyer un message et à faire de la propagande", estime M. Wu.

Les délégués assistent à l'ouverture de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) au Grand Hall du Peuple à Pékin, le 4 mars 2025 ( AFP / ADEK BERRY )

Les "Deux Sessions" donnent en tout cas l'occasion à Pékin d'afficher sa position face à Washington, qui a défini la Chine comme un rival stratégique.

De retour à la Maison Blanche depuis janvier, Donald Trump chamboule déjà l'ordre international.

"Les gens observent comment Xi va réagir face aux incertitudes et à l'imprévisibilité générées par l'administration Trump", estime Chong Ja Ian, professeur à l'Université nationale de Singapour.

Selon des analystes, la pression américaine pourrait inciter Pékin à intensifier ses mesures de soutien à l'économie, déjà observées l'an passé: réduction de taux d'intérêt, allègement de la pression sur la dette des collectivités locales ou encore subventions sur les biens de consommation pour aider les ménages.

La Chine doit également annoncer mercredi son budget militaire pour 2025. Il devrait augmenter, comme c'est le cas depuis plusieurs décennies.

Les observateurs de la vie politique chinoise vont également "scruter qui est susceptible de monter en grade au sein du PCC, étant donné que la direction actuelle vieillit", note M. Chong.

Enfin, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, doit tenir une conférence de presse cette semaine.