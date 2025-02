Début de semaine sous le signe la prudence en Europe

(AOF) - Les marchés européens progressent modestement même si Donald Trump va imposer dès aujourd'hui une taxe de 25% sur l'aluminium et l'acier importés aux États-Unis. "Le marché ne surréagit pas, estimant qu’il s’agit encore d’une technique de négociation", explique Xavier Chapard, stratégiste de LBP AM. Les investisseurs attendent la nouvelle de résultats, dont ceux Pernod Ricard et d'Hermès. En Europe, l'arrivée du fonds d'investissement activiste Elliott au capital de BP dope le titre. En France, GTT recule après le départ de son PDG. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,23% à 7991,35 points.

Le fonds d'investissement activiste Elliott détient une participation importante au capital de la compagnie britannique pétrolière BP , selon des informations rapportées par Bloomberg ce weekend. Pour le média financier américain, "Elliott estime que BP est largement sous-évaluée et que ses performances sont décevantes". Le montant exact de la participation d’Elliott n'a pas été divulgué. Suite à ces informations, l'action de BP occupe la tête de l'indice FTSE 100, bondissant de 6,32% à 460,65 pence.

A Paris, GTT (-4,01% à 138,9 euros) enregistre la plus forte baisse de l'indice SBF 120 après l'annonce de la démission de Jean-Baptiste Choimet, directeur général du groupe. "Les fonctions de directeur général ont été confiées à titre transitoire à Philippe Berterottière, président du conseil d'administration. Un processus de sélection d'un nouveau directeur général a été initié", précise le fabricant de membranes cryogéniques, dans un communiqué. GTT informe, en outre, que sa filiale Elogen (fabrication d’électrolyseurs) est en difficulté et va mener un projet de réorganisation.

Aperam (-0,83% à 28,78 euros) et ArcelorMittal (-2,56% à 26,66 euros) reculent à Amsterdam au lendemain de nouvelles annonces de Donald Trump sur les droits de douane. Le président américain va imposer dès ce lundi une taxe de 25% sur l'aluminium et l'acier importés aux États-Unis. Les annonces détaillées sur ce sujet auront lieu ce lundi, a précisé le chef d'État. Il a aussi indiqué qu'il annoncerait mardi ou mercredi "des droits de douane réciproques"

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Sentix de la confiance des investisseurs est ressorti à -12,7 en février, à comparer avec un consensus de -16,4 et -17,7 en janvier. "Bien que l'évaluation de la situation actuelle reste profondément en zone rouge, elle a également augmenté de 4 points à -25,5. Les attentes économiques pour les six prochains mois, en revanche, ont augmenté de manière plus dynamique de 6 points et ont dépassé la ligne magique du zéro pour la première fois depuis juillet 2024 avec un indice à 1 point", a commenté l'institut.

L'audition de Christine Lagarde par le Parlement européen débutera à 15 heures.

A la mi-séance, l'euro est stable à 1,0331 dollar.