Début de semaine sans enthousiasme pour les Bourses européennes

(AOF) - Les Bourses européennes ont globalement débuté la semaine sur une note prudente ce lundi, alors que la situation sanitaire continue d'inquiéter. Ainsi, le CAC 40 a reculé de 0,49% à 5 968,48 points et l'EuroStoxx50 s'est effrité de 0,06% à 3 834,75 points. A Wall Street, la tendance est plus favorable en fin d'après-midi: le Dow Jones s'adjuge 0,27% et le Nasdaq Composite grimpe de 1,70%.

Malgré l'apaisement des tensions sur le compartiment obligataire (-3,8 points de base pour le 10 ans américain et -1,7 point de base pour son équivalent allemand), les marchés actions européens ont manqué de carburant aujourd'hui.

La faute à la crise du Covid-19 qui s'éternise et aux mesures prises par de nombreux gouvernements pour l'endiguer. A cet égard, l'Allemagne s'apprêterait à prolonger de nouveau ses mesures de restriction.

En parallèle, la Turquie a traversé une zone de turbulences financières suite à la décision du président turc de limoger le gouverneur de la banque centrale. Certaines valeurs exposées au pays, notamment BBVA, en ont pâti.

Enfin, la seule statistique du jour est ressortie sous les attentes du marché. Aux Etats-Unis, 6,22 millions de logements anciens ont été vendus en février en rythme annuel, contre 6,66 millions en janvier et un consensus de 6,5 millions.

Au chapitre des valeurs, Veolia (-2,14%) a rejeté une " solution négociée " proposée par Suez (+0,94%); et Kering (-2,86%) a été pénalisée par une rumeur d'intérêt pour Richemont (+3%). Pour sa part, Casino a fléchi de 0,82% en dépit de la volonté du groupe de continuer le refinancement sa dette et Plastic Omnium (-3,99%) a fait les frais d'une dégradation de la part de JPMorgan.

En revanche, les valeurs technologiques, à l'image de STMicroelectronics (+3,86%) et Dassault Systèmes (+1,86%), ont profité de la bonne orientation du Nasdaq.