Début de semaine prudent pour les Bourses européennes, le variant Delta inquiète

Hors CAC, McPhy (-6,32%) a fait les frais d'une fuite de potasse en Allemagne et Ipsen (-5,39%) des résultats contrastés d'une étude sur Cabometyx.

Au chapitre des valeurs, Danone (+2,19%) a profité d'un relèvement de recommandation de la part de JPMorgan et Michelin (+0,37%) d'une revalorisation de la part d'UBS.

En parallèle, les investisseurs gardent dans un coin de leur tête que la Fed pourrait resserrer sa politique monétaire plus tôt que prévu, alors que l'inflation accélère et que l'économie américaine redémarre. A cet égard, le rapport mensuel de l'emploi, attendu vendredi, sera scruté avec soin.

Ce week-end, l'Australie a même dû reconfiner Sydney pour deux semaines, et remettre en place des mesures de restrictions dans plusieurs autres villes, afin d'y faire face.

Sur les places financières du Vœux Continent, le moral des opérateurs a été affecté par la nette diffusion d'un variant particulièrement très contagieux du Covid-19, à savoir l'ex variant indient. Il est désormais présent dans 85 pays, selon l'OMS, et fait redouter l'apparition d'une nouvelle vague d'ampleur des contaminations.

(AOF) - Les Bourses européennes ont débuté la semaine dans le rouge, les investisseurs manifestant une certaine inquiétude face à la forte progression du variant Delta dans plusieurs pays. Ainsi, le CAC 40 a reculé de 0,98% à 6 558,02 points et l'EuroStoxx 50 a perdu 0,77% à 4 089,05 points. La tendance est plus indécise à Wall Street en fin d'après-midi : si le Dow Jones cède 0,56%, le Nasdaq Composite s'adjuge 0,72%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.