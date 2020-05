Début de semaine positif pour les Bourses européennes

(AOF) - Les Bourses européennes ont entamé la semaine du bon pied. Ainsi, le CAC 40 a progressé de 2,15% à 4 539,91 points et l'EuroStoxx 50 a pris 2,27% à 2 971,35 points. La séance a été particulièrement calme et les volumes d'échanges réduits. En effet, les marchés actions britanniques étaient fermés en raison du « Spring Bank Holiday » tandis que Wall Street était clos pour cause de « Memorial Day ».

Les investisseurs présents ont salué la poursuite du mouvement de déconfinement dans le monde et la reprise de l'activité qui l'accompagne. Le Japon a levé l'état d'urgence sanitaire à Tokyo et l'Espagne a appelé les touristes à revenir à partir de juillet.

En parallèle, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne s'est redressé plus que prévu en mai : il est ressorti à 79,5 contre 74,2 en avril et un consensus de 78,3.

Ces éléments ont permis de reléguer en arrière-plan (pour le moment) les craintes quant à une potentielle deuxième vague de Covid-19 et les tensions persistantes entre les Etats-Unis et la Chine.

Au chapitre des valeurs, Lagardère (+16,15%) a bondi grâce à l'entrée au capital de la holding de Bernard Arnault dans Lagardère Capital & Management (LCM) et Carmat (+6,99%) a été portée par la première implantation de son cœur artificiel bioprothétique au Danemark.

Plus généralement, les valeurs les plus malmenées par la crise du Coronavirus se sont illustrées, à l'image d'Airbus (+8,51%), Accor (+6,94%) ou ADP (+8,72%).

En revanche, Axa (-0,90%) a accusé la plus lourde baisse du CAC 40 après une condamnation soulignant le risque juridique qui pèse sur les assureurs.