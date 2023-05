Début de semaine positif à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris progresse lundi, alors que les négociations autour du plafond de la dette des États-Unis et le risque de défaut de paiement du pays concentrent l'attention des investisseurs.

L'indice principal CAC 40 montait de 35,24 points, à 7.450,09 points vers 10H05. La semaine passée, la cote parisienne avait reculé de 0,33%.

La tendance haussière n'est pas très affirmée, "les marchés étant pris entre l'espoir d'avancées dans les négociations sur la limite de dette aux États-Unis et les craintes de récession et de persistance de l'inflation", selon Xavier Chapard, membre de l'équipe recherche et stratégie de La Banque Postale AM.

Le gouvernement américain et les institutions financières alertent depuis plusieurs semaines sur le risque de défaut de paiement que courent les États-Unis à compter de juin, si aucun accord n'est trouvé au Congrès pour voter un relèvement du plafond de la dette. Les républicains refusent pour l'instant de le relever sans coupes massives dans le budget, ce à quoi s'oppose le président démocrate Joe Biden.

Une nouvelle réunion est prévue cette semaine entre le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy et Joe Biden, qui s'est dit dimanche "optimiste".

"Si le Congrès ne parvient pas à relever le plafond de la dette avant le défaut de paiement, nous entrerons en récession et ce sera catastrophique", a prévenu Wally Adeyemo, secrétaire adjoint au Trésor, sur CNN dimanche.

Les questions monétaires restent en outre l'une des principales préoccupations des investisseurs. Un gouverneur de la banque centrale américaine, Philip Jefferson, a estimé vendredi soir que la Fed est "sur la bonne voie" pour ramener l'inflation sous contrôle.

"La Fed ne devrait pas voir d'un bon oeil la hausse des anticipations d'inflation à long terme des ménages à un plus haut depuis 15 ans", prévient cependant Xavier Chapard. "Cela renforce le risque que la Fed doive remonter davantage ses taux."

La Commission européenne a relevé lundi sa prévision d'inflation pour la zone euro en 2023 à 5,8% (+0,2 point), mais également sa prévision de croissance économique à 1,1% (+0,2 point),

En France, Emmanuel Macron reçoit lundi plus de 200 grands patrons de multinationales étrangères au château de Versailles pour la sixième édition du sommet "Choose France".

Un total de 28 investissements directs étrangers d'un montant record de 13 milliards d'euros sera annoncé pour financer des projets dans les batteries, les panneaux photovoltaïques, les médicaments ou encore la finance.

Axa sans dommages

L'assureur Axa a réalisé un chiffre d'affaires de 31,8 milliards d'euros au premier trimestre 2023, soit une hausse de 2% sur un an, soutenue par l'assurance-dommages. Son action prenait 2,58% à 27,64 euros.

Sortie de route pour Rallye

Le directeur général de Teract (Gamm Vert, Jardiland, Boulangeries Louise) Moez-Alexandre Zouari, qui négocie depuis plusieurs mois pour reprendre l'activité française du distributeur en difficultés Casino, a appelé le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, auteur d'une offre distincte, à travailler de concert.

L'action de Rallye, maison mère de Casino, chutait de 8,24% à 1,09 euros, tandis que celle de Casino progressait de 2,97% à 6,77 euros et celle de Teract de 0,33% à 6,08 euros.

