Début de semaine morose pour les Bourses européennes

(AOF) - Les marchés européens ont reculé dans un contexte économique dégradé. L'indice CAC 40 a clôturé en retrait de 0,48% à 7 013,73 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,37% à 4 159,19 points. Wall Street était mieux orienté, avec un Dow Jones en progression de 0,12% et un Nasdaq Composite en hausse de 0,33% vers 17h30. Cette séance a été marquée par le rebond des taux longs, qui avait nettement reculé ces derniers jours. Le rendement du 10 ans américain gagne plus de 10 points à 4,62% et son équivalent allemand, plus de 9 points de base à 2,74%.

Si, vendredi, le rapport sur l'emploi américain a renforcé le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, l'Europe reste dans une mauvaise passe économique.

S&P Global a confirmé l'ampleur de la contraction du secteur privé de la zone euro en octobre. L'indice des directeurs d'achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, a été confirmé à 46,5 contre un consensus de 46,5 et 47,2 en septembre. Il signale la plus forte contraction de l'économie de la zone euro depuis près de trois ans sur fond de détérioration de la demande.

La confiance des investisseurs continue pour sa part de se redresser. L'indice Sentix de la confiance des investisseurs a augmenté à -18,6 en novembre pour la zone euro alors qu'il était attendu à -22,2 après -21,9 en octobre. "Il s'agit de la deuxième augmentation consécutive et du niveau le plus élevé depuis février 2023. La diminution de la dynamique négative est un premier signe d'amélioration. Toutefois, pour que le feu vert soit donné, les attentes doivent devenir positives", a commenté l'institution. La composante anticipation de cet indicateur est passé de -16,8 à -10 entre octobre et novembre.

Si la macroéconomie a dominé l'actualité aujourd'hui en Europe, les résultats prendront le relais au cours des prochains jours. Ce lundi, Vivendi a terminé en repli après la décision du Conseil d'administration de Telecom Italia d'accepter l'offre de KKR pour l'acquisition de son réseau. Vivendi juge "illégale" cette décision.