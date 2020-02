Début de semaine en petite forme pour les marchés en raison du coronavirus

(AOF) - Les marchés actions européens ont débuté la semaine en léger repli. L'indice CAC 40 a clôturé en recul de 0,23% à 6 015,67 points tandis que l'Eurostoxx50 a cédé 0,14% à 3 794,18 points. L'Europe a limité ses pertes grâce à la bonne orientation de Wall Street. Vers 17h30, l'indice Dow Jones progressait de 0,26% vers 17h30.

Avant la reprise de la publication des résultats des sociétés ces prochains jours, notamment Cisco mercredi, les inquiétudes à propos des conséquences économiques du coronavirus occupent toujours les esprits. Son bilan est désormais plus élevé que l'épidémie du Sras : 908 morts et plus de 40 000 personnes contaminées.

Les employés chinois devaient retrouver aujourd'hui le chemin de leurs sociétés et les prochains jours seront cruciaux pour déterminer l'ampleur de l'impact de cette épidémie sur la production chinoise. A l'heure actuelle, la majorité des économistes s'attendent à ce que les pertes de production liées au coronavirus ces dernières semaines soient rapidement corrigées.

Mais certains à l'instar de Mohamed A. El-Erian, conseiller économique chez Allianz, s'inquiètent de la possibilité d'une reprise non pas en V, mais en U voire en L. Dans de tels scénarios, la production chinoise mettrait plus de temps qu'anticipé par les investisseurs pour compenser les pertes provoquées par l'épidémie, si elles l'étaient tout simplement.

Au chapitre des valeurs, les actualités étaient peu nombreuses. Airbus a fini proche de l'équilibre alors que selon la presse, le groupe serait en discussions avancées avec Bombardier afin de reprendre la participation de ce dernier dans le programme A220. Scor a pour sa part cédé plus de 2%, Covéa ayant trouvé à un autre réassureur à acquérir, PartnerRe.